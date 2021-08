Jets adquieren a Shaq Lawson en canje con Texans, revela fuente a AP

FLORHAM PARK, Nueva Jersey.- Los Jets de Nueva York están reemplazando a un Lawson, con otro.

El rusher Shaq Lawson fue adquirido por los Jets en un canje con los Texans de Houston el domingo, a cambio de una selección de sexta ronda del draft del próximo año, de acuerdo con una persona con conocimiento directo del acuerdo.

Los Jets estaban necesitados de un especialista en presionar a los quarterbacks rivales una vez que Carl Lawson quedara fuera por toda la temporada tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles el 19 de agosto. Nueva York cubrió esa necesidad al adquirir a Shaq Lawson, quien tuvo 20,5 capturas en cinco temporadas con Buffalo y Miami. Había llegado a Houston en un canje con los Dolphins en marzo.

NFL Network fue la primera cadena en reportar la negociación por Shaq Lawson, quien no tiene parentesco con Carl Lawson. La persona confirmó el acuerdo a The Associated Press a condición de mantener el anonimato debido a que ninguno de los dos equipos ha anunciado el trato.

Shaq Lawson fue seleccionado en la posición 19 global por los Bills, egresado de Clemson en 2016. Después de lograr 10 capturas en tres temporadas, los Bills decidieron no hacer válida la opción de quinto año de su contrato, por lo que se convirtió en agente libre en 2020. Lawson, de 27 años, quien logró su tope de capturas en 2019 con 6,5, firmó por tres años y 30 millones de dólares con Miami el año pasado.

Tuvo cuatro capturas con los Dolphins en 14 partidos, en siete de ellos en la alineación titular.