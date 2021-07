J.O de Tokio 2020: México deslumbra inauguración con uniformes bordados

MÉXICO.- Durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en Japón, un total de 11 mil atletas se dieron cita este viernes en el que la delegación mexicana portó orgullosamente un traje con un distintivo del Istmo de Tehuantepec, una de las regiones con mayor riqueza cultural de Oaxaca.

Pese a que el evento deportivo de más relevancia a nivel mundial se realizó con medidas especiales ante la persistente pandemia por Covid-19, hay 206 países participando en las justas de diferentes disciplinas deportivas en las ramas femenil y varonil; México está presente como el país número 182 y con 162 atletas.

Gaby López y Rommel Pacheco fueron los abanderados de la delegación mexicana, designados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); ambos atletas han compartido su experiencia camino a las olimpiadas.

No existe un orgullo más grande que el de ser mexicano… Hoy he tenido uno de los más grandes honores de mi vida, portar la bandera de México en la inauguración de los JO; la piel se me hacía chinita de la emoción y pude sentir la buena vibra de todo México. #tokyo2020 pic.twitter.com/CLg0tUdeog