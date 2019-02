Jugador de la NBA casi noquea a nominada al Oscar

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Estar en las primeras filas de un partido de la NBA es un lujo pues permite ver las jugadas a nivel de cancha, pero también tiene sus riesgos, tal como lo comprobó la actriz Regina King.

Uno de los estadios más glamorosos es el mítico Madison Square Garden. Allí estuvo la estrella de Hollywood, quien vivió un susto que recordará por mucho tiempo.

Durante la victoria de los Philadelphia 76ers por 126 a 111 ante los New York Knicks, Joel Embiid (será titular en el All-Star Game que se disputará este fin de semana en Charlotte) casi "noquea" a la nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por El Blues de Beale Street en su intento por salvar el balón. A escasos centímetros también se encontraba el comediante Tracy Morgan.

El camerunés, de 2.13 metros de altura y 113 kilos, rozó la cabeza de King, tiró un monitor y cayó sobre un hombre. La acción, por fortuna, no dejó como saldo a alguien herido.

La acrobacia del interno para recuperar la pelota y no lastimar a nadie se convirtió rápidamente en viral en las redes sociales.

La actriz utilizó su cuenta de Twitter para tomarse con humor lo acontecido en el Madison Square Garden.

"Gracias a Dios y a Joel Embiid por tus habilidades atléticas. Crisis abortada", escribió.

Yoooo. Thank you God and @JoelEmbiid for your athletic abilities. Crisis averted 🙏🏾 https://t.co/LLTtzECuV4