¡Tienes que verlo! John Cena se viste de 'Tortuga Ninja'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El luchador de WWE, John Cena, fue el encargado de presentar los “Kids' Choice Awards” y lo hizo de una forma muy particular.

De acuerdo con información del portal de deportes MedioTiempo, disfrazado de Leonardo de las Tortugas Ninja, el ícono de la compañía de la Familia McMahon, llegó a la presentación de los premios de la cadena infantil Nickelodeon. Pero además durante todo el programa protagonizó otros segmentos cómicos.

También te puede interesar: ¿John Cena se retira de la WWE? (Video)

Cena ha trabajado afuera del ring en los últimos años, explorando diferentes facetas, como actor y en este caso como conductor, por lo que aprovechando la popularidad que tiene con los niños, fue el invitado para dirigir este programa.

Una entrevista con John Cena

"Tengo 40 años y 15 de experiencia en la WWE. Tengo un nivel de élite y no sé cuánto tiempo podré aguantar este ritmo. No sé si puede mantenerlo, es algo que tengo que considerar. La WWE es mi familia, mi vida… pero cuando brille la luz, me iré", argumentó sin dudar Cena en Raw Talk, programa de la WWE posterior a No Mercy. El estadounidense dejó claro que su gesto no fue algo casual y es que la compañía creía desde hace tiempo que Reings debía coger el testigo de Cena, aunque sus previsiones es que fuese mucho más adelante.

"Roman luchó y cogió la antorcha esta noche. Estoy orgulloso de él. Sólo espero que mantenga esta pasión, si da todo lo que tiene, el cielo es su límite”, apuntó el wrestler de Massachusetts. A lo que añadió las palabras que hacen apuntar a su adiós, aunque no sería instantáneo. “Me gustaría dar las gracias al Universo de la WWE. No me voy, pero las cosas están cambiando”, concluyó.