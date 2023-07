Jordi Alba se convierte en jugador del Inter de Miami

Inter de Miami se sigue reforzando con la intención de tener un equipo estelar, su base es clara una antigua y exitosa versión del Barcelona, prueba de ello es que este jueves 18 de julio se concretó la contratación del defensor español Jordi Alba, quien se reunirá con sus amigos Lionel Messi y Sergio Busquets.

El jugador de 34 años sale por primera vez del fútbol europeo para emprender una nueva etapa en su carrera ahora en la MLS, en su trayectoria pasó por el Gimnàstic en la Segunda División de España (2008-2009) y su primera oportunidad en Primera fue con el Valencia (2009-2012).

Pero sin duda su etapa más exitosa fue en el Barca con quienes estuvo de 2012 a 2023 y con los cuales logró ganar absolutamente todos los títulos disponibles incluyendo seis campeonatos de LaLiga, 5 copas del Rey, 4 Supercopas de España, la Champions 2014-15, la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes en 2015.

También se ha destacado como seleccionado nacional de la Furia Roja conquistando la Eurocopa del 2012 y la Liga de Naciones de la UEFA 2022/23, por lo que es un jugador muy exitoso.

Hay rumores de que el club de Florida propiedad de David Beckham tiene la mira en otros elementos que pasaron por los blaugranas ya que estarían interesados en los servicios de Andrés Iniesta y Luis Suárez, de concretarse generaría un tema mediático importante.

El contrato de Jordi Alba con el conjunto de “Las Garzas” es por un año y concluirá a finales del 2024, con opción a extenderlo hasta el 2025.

La expectativa por el Inter de Miami ha crecido una vez que el astro argentino Lionel firmo con la escuadra estadounidense, lo que desató la locura en la ciudad, empresas comerciales locales e internacionales sacaron productos inspirados en Messi incluyendo un mojito y una hamburguesa, su debut está programado para realizarse el 21 de julio contra Cruz Azul en la Leagues Cup.

