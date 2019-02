Agencias

Juárez avanzó a cuartos de final de la Copa MX, al vencer en serie de penaltis 4-2 a León, en juego que concluyó en el tiempo regular empatado sin goles en la cancha del Olímpico Benito Juárez.

Con información de Notimex el conjunto fronterizo se medirá a Veracruz en duelo programado en la segunda semana de marzo.

Fue un juego cerrado el que tuvieron esta noche Juárez y León, que desde el primer minuto buscaron llegar con mejor claridad a la meta rival. Sin embargo, no pudieron concretar a la hora de terminar la jugada.

Conforme avanzó el cotejo, León se mostró propositivo y en la recta final del primer tiempo estuvo cerca de anotar. Sus llegadas hicieron trabajar al arquero juarense Edmundo Vázquez, quien resolvió sin contratiempos.

El timonel leonés Ignacio Ambriz movió sus piezas en el complemento para tener mejor apertura de la cancha. No fraguó su planteamiento y se tuvo que conformar con el alargue. El cuadro local también hizo movimientos, pero sin resultado.

Al final de los 90 minutos, ambos cuadros concluyeron empatados sin goles, lo que obligó ir a la serie de penaltis para definir al ganador y el que avanzará a la etapa de cuartos de final.

En la serie de tiros desde lo once pasos, Juárez marcó mejor su destino con anotaciones de Nicolás Borelli, Alejandro Pérez, Gabriel Huachen y Jesús Santos, en tanto que León no tuvo su mejor destino y a pesar de que Fernando Navarro y José Tesillo anotaron, Ángel Mena erró, pero ya no alcanzó para avanzar a cuartos de final de la Copa MX.