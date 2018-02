Sarah Schleper intenta destacar en esquí alpino

Agencia

COREA DEL SUR.- Hace cuatro años, mientras algunas de sus antiguas compañeras competían en Sochi, Sarah Schleper estaba alejada del esquí alpino. Había participado en cuatro Juegos Olímpicos, representando a Estados Unidos, y no pensaba volver a las pistas de nieve.

De acuerdo con AP, el jueves, sumó su quinta experiencia olímpica, por una promesa de amor... a su marido, a sus hijos y a México.

En su primer recorrido, Schleper se colocó en el puesto 39, coincidente con sus años de edad. Pero en el segundo, perdió el equilibrio durante el tramo inicial, y no concluyó.

“La pista exige muchas condiciones técnicas. En mi primer recorrido tomé algunas precauciones adicionales. En el segundo quise buscar algo más, y no funcionó”, explicó Schleper. “Pero la sensación de vivir mis quintos Juegos Olímpicos es muy especial, sobre todo hacerlo con México, pues los mexicanos se han convertido en mis fanáticos más grandes”.

¿Por qué aventurarse a retomar el esquí y a representar a un país sin tradición de deportes olímpicos?

“La verdad, el apoyo financiero que recibía de Estados Unidos no es el mismo con México, pero he trabajado mucho para conseguir esto. Al final, creo que me faltaron oportunidades de practicar. Desde junio hasta que llegué a Pyeongchang, sólo había esquiado en diciembre”.

“Sí, creo que después de esta participación”, soy un poco más mexicana, dijo Schleper.

El oro fue para la estadounidense Mikaela Shiffrin, la plata para la noruega Ragnhild Mowinckel y el bronce para la italiana Federica Brignone, mientras que la latinoamericana mejor ubicada entre las tres que participaron fue la argentina Nicol Gastaldi, en tanto que la chilena Noelle Barahona, descalificada desde su primer recorrido, por saltarse una bandera.