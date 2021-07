Juegos Olímpicos Tokyo 2020: ¿Quién es Pita Taufatofua?

Durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, con los atletas de cada país alzando su bandera y presentándose, Tonga se robo la atención de los espectadores televisivos. Todo gracias a Pita Taufatofua, el deportista de taekwondoin quien apareció con el torso desnudo y el cuerpo aceitado.

El atleta estuvo acompañado esta vez junto a su compatriota Malia Paseka, quien también es representante de taekwondo para su país.

Pita Taufatofua, quien se convirtió en una celebridad olímpica desde Río 2016 y Pyeongchang 2018 volvió a sorprender a las audiencias

Can you believe it's only 3️⃣ days to go until #Tokyo2020?!



Get excited for the Olympic Games with three-time Olympian and coconut oil connoisseur Pita Taufatofua! #Olympics #StrongerTogether @pitaTofua pic.twitter.com/va03w8bx3Q