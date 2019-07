Panamericanos: en canotaje y esquí México alcanza su décimo oro

Agencias

México ha sumado hasta el momento 10 medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, con lo que se ubica en segundo lugar de la tabla general, solo por debajo de Estados Unidos, que suma 28 preseas en total (11 de oro).

Los más recientes mexicanos en subir a lo más alto del podio son Patricio Font, de esquí acuático, y Beatriz Briones en canotaje.

En el caso de Font, ganó la décima medalla de oro en modalidad de figuras. Briones se colgó su oro en los K1 500m Femenil en canotaje de velocidad con un tiempo de 1:52:552; en segundo lugar llegó la canadiense Andréanne Langlois con 1:53:332, la medalla de bronce se la llevó la brasileña Ana Paula Vergutz.

Yucatecos

La Selección Mexicana Sub 22 inició su participación en la Fase de Grupos de los juegos Panamericanos Lima 2019 con una igualada sin goles contra Panamá Sub 22. El yucateco Marcel Ruiz no tuvo participación. El próximo choque del Tri será este jueves 1 de agosto ante Argentina.

Otra yucateca, Montserrat Inguanzo, sí tuvo actividad pero muy poca, como portera con la selección de hockey sobre pasto, que perdió 0-5 contra Estados Unidos.

Otros resultados

Alejandra Ramírez se quedó con el 3° peldaño en el podio de la fosa femenil en tiro deportivo de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Carlos Lamadrid se colgó la medalla de bronce en Slalom masculino de esquí acuático. La dupla Osvaldo Fuentes y Mauricio Figueroa también obtuvo el bronce en canotaje K2 1000m.

Por otro lado el equipo integrado por Cecilia Pérez, Irving Pérez, Claudia Rivas y Crisanto Grajales obtuvieron otro bronce en triatlón relevo mixto en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Hasta el momento, México suma 10 medallas de oro, cinco de plata y 13 de bronce.

Finalistas

Épico, no hay otra forma de describir el pase de Juan Virgen y Lombardo Ontiveros a la final del voleibol de playa.

La pareja mexicana derrotó a Argentina en tres sets por 2-1, y defenderá su título de Toronto 2015. La dupla azteca tuvo un pésimo inicio, tras perder el primer set por 21-9, lo que daba muy malas sensaciones, pero supieron recuperarse y vinieron de atrás para igualar con un 21-17, y finiquitar todo en un set lleno de emoción hasta el final por 15-12.

El pase a la final no solo significa lograr medalla al menos de plata, sino ir a pelear la defensa de su título panamericano de los juegos de Toronto 2015, en un duelo que promete ser espectacular ante Chile, con quien perdieron en la fase de grupos, pero eso no les preocupa para nada.

"No llegamos como favoritos pero ya estamos en la final, empezmos un primer set pésimo, no salía nada y es díficil salir de ahí, pero lo logramos. Tenemos el objetivo del oro y vamos a intentarlo", aseveró Juan al final del partido.

"Es casi imposible salir de un pozo como el primer set, casi no se ve en nuestro deporte y es un gran logro. Tendremos que entrar con todo y garra para ganar", agregó Lombardo.

La final se llevará a cabo este martes, y la podrás vivir al máximo y en vivo por MARCA Claro.

(Info: adn40, record y marca)