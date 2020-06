Juez niega desbloquear cuentas de Cruz Azul por supuesta procedencia ilícita

Ciudad de México.- Una juez federal negó desbloquear las cuentas bancarias de la cooperativa Cruz Azul, mismas que se mantienen congeladas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La Juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional únicamente para que Cruz Azul disponga de los recursos contenidos en las cuentas que abrió en una sucursal de Banorte en Tula, Hidalgo.

En el amparo, Omar Sánchez Romero, representante legal de la cooperativa solicitó levantar el bloqueo de todas las cuentas pero debido a que no demostró ser titular de las mismas, la juez rechazó su petición.