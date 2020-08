Extraña jugada en Grandes Ligas, ¿Fue jonrón o no?

Ciudad de México.- La jornada dominical de Grandes Ligas regaló una de las jugadas más extrañas que se puedan ver en cualquier temporada y no sólo en 2020, inédita por su corta duración y recorte de innings en los juegos dobles, junto a los extrainnings con corredor en base.

En el encuentro entre los Angelinos de Los Ángeles y los Rangers de Texas, el jardinero de los texanos, Nick Solak, conectó una pelota que pegó en el guante de Jo Adell para después pasar la barda del jardín derecho.

