Jugador del América niega acusaciones por delito sexual y se va de México

El delantero uruguayo Brian Rodríguez, quien milita en el Club América, negó el martes las versiones de prensa según las cuales está acusado de agredir sexualmente a una mujer mexicana.

Rodríguez, de 24 años, se ausentó de los festejos del campeonato que conquistó con las Águilas el domingo, pero dijo que fue porque viajó a Uruguay para concentrarse con la selección de su país que jugará en la Copa América.