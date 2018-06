¡Sufre jaloneos y empujones! 'Chucky' Lozano denuncia racismo

Agencia

MÉXICO.- Hirving Lozano denunció que sufrió racismo durante su primer año en el PSV Eindhoven de la Eredivisie, según declaraciones que dio en una entrevista a ESPN.

El ‘Chucky’ comentó que los principales agresores eran algunos aficionados, quienes le gritaban “mexicano [email protected]#$, mexicano vete a la...”, donde además ha sufrido jaloneos, empujones.

“Algunas cosas no lo ven las personas o tratan de ver lo que quieren ver”.

“Claro que sí. Te tratan de humillar, creo que eso es aparte. Uno trata de sacar el carácter que uno tenga''...

El seleccionado mexicano señaló que sí hay racismo en Holanda tanto en la cancha como fuera de ella, donde sintió que su suspensión en la Eredivisie fue exagerada.

“La verdad que sí (hay racismo). La última experiencia de mi expulsión, una, fue exagerada, y otra, cuando surgió el tema de ir a apelar, hablaron unas cosas los encargados, a la hora de la hora me suman otro partido. Algunas cosas no se si no dejan sobresalir al mexicano porque es mexicano, que nos quieren quitar un peso; la verdad me siento muy bien, voy a tratar de seguir adelante”, expresó.

Del mismo modo, Lozano expresó que en el campo de juego igual ha recibido palabras, pero estas quedan en el terreno de juego.

“Claro que sí. Te tratan de humillar, creo que eso es aparte. Uno trata de sacar el carácter que uno tenga pantalones para demostrar que tienes un jugador", aseveró.

4 goles y 1 asistencia en los últimos 6 partidos que ha disputado con la Selección de México. Cada vez más importante. Presente y futuro. EL CHUCKY LOZANO. pic.twitter.com/soZOfjuiej — Invictos (@InvictosSomos) 25 de marzo de 2018

Con información del portal de noticias Milenio.