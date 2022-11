Los jugadores que brillarán por su ausencia en el Mundial de Qatar

Varias luminarias del fútbol se perderán el torneo por culpa de lesiones, porque sus países no se clasificaron o por algún otro motivo.

A continuación te dejamos alguno de los nombres más importantes del fútbol que no estarán presente en la justa mundialista.

El Tri prescindió de su goleador histórico por cuestiones disciplinarias. El “Chicharito” Hernández no fue incluido en la lista preliminar para lo que hubiera sido el cuarto Mundial en su carrera.

Hernández dejó ser tomado en cuenta de las convocatorias del “Tri” tras trascender una escapada en Nueva York durante una fecha internacional en septiembre de 2019. Ni siquiera las lesiones recientes de Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori movieron al técnico Gerardo Martino para citar a Hernández, autor de 18 goles con el Galaxy de Los Ángeles en la reciente temporada de la MLS.

El delantero ha tenido un arranque descomunal en su primera temporada con el Manchester City, autor de 17 goles en sus primeros 11 partidos en la Liga Premier. Pero Noruega no pudo derrotar a Holanda en el último cotejo del Grupo G de las eliminatorias.

Haaland, quien marcó el gol en el empate 1-1 cuando se midieron en Oslo, se perdió el duelo decisivo por una lesión. Los holandeses se clasificaron como primeros al imponerse 2-0 y Noruega quedó en tercer lugar. Haaland acumula 21 goles en 23 partidos con su selección pero tendrá que esperar al menos hasta 2026 para que su país alcance su primer Mundial desde 1998.

Salah, ganador de la Bota de Oro en la Liga Premier junto a Son Heung-min la pasada temporada, falló un penal contra Senegal en la tanda desde los 12 pasos que dejó fuera a Egipto en la serie decisiva de las eliminatorias de África.

Salah remató por encima del travesaño y Sadio Mané, su excompañero en Liverpool, transformó el remate decisivo que selló la victoria 3-1 de su equipo. Senegal repitió la victoria por penales en la Copa Africana que se había disputado un mes antes. Esta temporada, Salah ha anotado cuatro goles en sus primeros 12 partidos para un Liverpool que anda a los tumbos.

Señalado por algunos como el mejor arquero del mundo, Donnarumma quedó al margen del Mundial luego que Italia no se pudo clasificar al torneo — una vez más. Donnarumma fue el mejor jugador del torneo cuando Italia se coronó campeón de la Euro 2020.

Pero no pudo impedir el gol de Aleksandar Trajkovski en los descuentos para que Macedonia del Norte saliera victoriosa en la repesca en marzo. Italia también se perdió el Mundial de Rusia. Donnarumma, considerado el heredero del gran Gianluigi Buffon, tendrá otra oportunidad. Pese a que acumula 49 presencias con la Azzurra, apenas tiene 23 años.

Francia acometerá la defensa de su título sin los hombres que integraron la medular en el centro del campo. Tanto Kanté como Pogba quedaron descartados por lesiones. Kante ha estado sin jugar con su club y selección desde agosto, y Chelsea confirmó el mes pasado que el volante de contención se perderá el torneo tras someterse a una cirugía por una dolencia en los isquiotibiales.

Considerado como uno de los mejores del mundo en su posición, Kanté fue el pulmón del seleccionado francés que se coronó campeón del mundo en Rusia 2018. Pogba también lleva buen tiempo sin jugar por problemas musculares, sufriendo una recaída poco antes del Mundial.

Austria no se clasificó tras perder ante Gales en la repesca. Gareth Bale anotó dos goles en la victoria por 2-1 que desbarató la ilusión de su compañero del Real Madrid de ir a su primer Mundial.

El volante y zaguero de 30 años, que llegó al Madrid procedente del Bayern Múnich en 2021, fue el capitán de Austria en el Campeonato Europeo el año pasado, en el que el equipo sucumbió ante el eventual campeón Italia en los octavos de final.

El anhelo mundialista de Díaz se disipó incluso antes de que se lastimara su rodilla con Liverpool. Colombia quedó en el octavo puesto de las eliminatorias de Sudamérica. Instantáneamente, el extremo de 25 años se convirtió en un ídolo en Liverpool luego de ser transferido en enero procedente del Porto.

Su debut en un Mundial tendrá que esperar. Ha marcado ocho goles en 37 partidos con Colombia. Radamel Falcao, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado también se perderán el torneo.

"Uno de mis sueños se derrumbó”, dijo Jota cuando una lesión en la pantorrilla le dejó fuera del Mundial, en la victoria 1-0 de su Liverpool ante Manchester City el 16 de octubre. Ya se había perdido el primer mes de la temporada por una lesión.

El técnico de Liverpool Jürgen Klopp dijo que la recuperación de Jota tomará “meses”.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1