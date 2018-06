Mundial de Rusia será el último que jueguen estos futbolistas

Agencia

MÉXICO.- Luego de que el delantero mexicano, Oribe Peralta anunciara que después de Rusia 2018 se retirará del Tri, este no es el único caso que de que un jugador colgará los botines tras este certamen.

Otros jugadores han dado su postura, que este mundial será el último que jugarán.

Rafael Márquez

El ‘Kaiser’, quien inició su carrera en Atlas en 1996 y militó en varios equipos de Europa como el Mónaco y el Futbol Club Barcelona, así como en el Red Bull de la MLS, entre otros, ya se retiró con el 'equipo de sus amores', los rojinegros y busca jugar su último Mundial para después colgar los botines de forma definitiva.

Andrés Iniesta

El actual mediocampista del Vissel Kobe de Japón, aseguró que tras Rusia 2018 se retira de la selección de España y declaró en un emotivo mensaje: "Por momento y por naturaleza, posiblemente sea mi última aparición con la selección si Dios quiere, por momento y por todo".

Gerard Piqué

Lo del defensa del Barcelona se sabía desde el 2016, que después de Rusia dejaría a su combinado: "Después del Mundial 2018 dejaré la selección española" y aclaró que no se debía a una calentura "lo tengo muy meditado, no es un calentón. Siempre lo he dado todo en el campo y aunque algunos me lo han agradecido, otros no quieren que esté", finalizó.

Javier Mascherano

El mediocampista argentino también le dirá adiós a la Albiceleste, una vez que finalice su participación en Rusia, cabe señalar que es el jugador con más experiencia y sumará su cuarta justa mundialista y aunque era duda para este certamen, el centrocampista estará cumpliendo otro sueño más en su exitosa carrera.

Blas Pérez

El ariete de 37 años, se retirará de la selección de Panamá al culminar el próximo Mundial y declaró:"lastimosamente ya hay que dar un paso al costado después del Mundial, son muchos años los que hemos vestido la camiseta de la selección nacional. Hemos sufrido, hemos llorado, pero al final logramos lo que queríamos, el objetivo principal" culminó.

Luis Tejada

Tejada es otro de los elementos de Panamá que no volverá a vestir la playera de su selección y recalcó: "Después del Mundial le digo a todo el mundo gracias por todo y hasta ahí"

Cabe señalar que Pérez y Tejada son los máximos goleadores de su selección con 43 tantos cada uno.

Con información del portal de noticias Milenio