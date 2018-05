Estos jugadores podrían quedar fuera del Mundial de Rusia

Agencia

MÉXICO.- Estamos a dos semanas de que arranque la Copa del Mundo de Rusia 2018, la mayoría de las selecciones ya se encuentras concentradas y los técnicos pulen los últimos detalles para que la sus jugadores lleguen en las mejores condiciones a la justa internacional.

Sin embargo, hay un grupo de futbolistas que aún no tienen segura su participación en esta contienda, pues siguen siendo tratados entre algodones por sendas lesiones que, en estos 16 días restantes para el arranque del torneo, podrían dejarlos fuera.

Mohamed Salah, delantero estrella de la selección egipcia, fue de los últimos en unirse a este contingente; hasta el silbatazo inicial de la Final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, el goleador se encontraba en perfectas condiciones, pero una dura entrada del español Sergio Ramos le lastimó el hombro izquierdo, y aunque Salah es optimista, los médicos serán quienes determinen si va o no a Rusia.

En esa misma Final donde el Madrid levantó su décimo tercer ‘Orejona’, Dani Carvajal, lateral derecho del conjunto merengue, se volvió a lastimar el tobillo derecho en una acción donde intentó realizar un ‘taquito’ dentro del área; el zaguero abandonó el campo del Olímpico de Kiev envuelto en llanto, pues es la misma lesión que lo marginó de la última Eurocopa; ahora mismo está concentrado con la selección de España, pero aún a espera de una resolución médica.

Neymar Jr. es otro que ya está contemplado y concentrado con la selección brasileña, y aunque lleva ya varios meses de rehabilitación producto de una cirugía realizada en el pie derecho, su panorama aún no es nada claro, incluso, la propia estrella del PSG admitió que aún no se encuentra al cien por ciento, y es muy probable que se pierda la fase de grupos del Mundial para no arriesgarlo de más.

La selección mexicana tampoco se salva. Andrés Guardado, capitán y referente del conjunto tricolor dirigido por Juan Carlos Osorio, no sabe aún si podrá estar en el Mundial de Rusia. Producto de una lesión en el nervio peronéal, el jugador del Betis de España fue operado en Torreón y la evolución en su recuperación será la que determine si puede viajar al Mundial.

La campeona del mundo Alemania se jugó un volado con la convocatoria del arquero Manuel Neuer, quien si bien ya se encuentra recuperado de una lesión que lo dejó sin actividad en toda la temporada, no ha tenido mucha actividad y al parecer será su compañero en el Barcelona, Ter Stegen, quien ocupe su lugar en la titularidad para no arriesgar una recaída.

Francia ha sido una de las selecciones más afectadas de cara a esta Copa del Mundo, pues además de que ya perdieron a elementos importantes como Koscielny y Payet, siguen pendientes de la evolución de Kingsley Coman y Benjamin Mendy, quienes parecen estar al cien, aunque siempre existe el riesgo de una recaída.

Con información del portal de noticias Milenio.