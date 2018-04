Jugadores piden disculpas por descender a segunda división

Agencia

MÁLAGA, España.- Después de descender a la Segunda División del fútbol español, el equipo Málaga y sus jugadores ofrecieron una conferencia de prensa, en la que expresaron su sentir por el trágico suceso para el club.

De acuerdo con información de Notimex, entre lágrimas y con un ambiente de melancolía, los de andaluz dieron un discurso en voz de José Luis García del Pozo, y en el que pidieron disculpas a su afición por el descenso.

“Decir hoy lo siento no es suficiente, lamentablemente ya no podemos dar marcha atrás, pero sí aseguramos que no vamos a permitir que nadie baje los brazos de aquí al final y vamos a seguir hasta el último día luchando por este escudo y esta camiseta”.

Dieron las gracias a sus seguidores por todos los increíbles recibimientos que les dieron en su sede. "Gracias por las veces que nos animaron y empujaron en las buenas y las malas, por llenar el estadio con frío, calor, lluvia, y muchos viernes y lunes con malos horarios para vosotros.”

Finalmente, hicieron público el deseo y la obligación que sienten por volver al mejor nivel de futbol español.

"Esta ciudad, este club y esta afición se merecen estar en Primera División. Se lo merecen y volveremos muy pronto. Que no quede ninguna duda de que vamos a dejar la vida para conseguirlo la temporada que viene".

El equipo de futbol Levante venció 1-0 al Málaga en el estadio Ciutat de Valencia, en juego correspondiente a la jornada 33 de la Liga de España.

El gol fue obra del ghanés Emmanuel Boateng en el minuto 90 (+3), y con el resultado, Málaga desciende a la Segunda División española, mientras que los dirigidos por José González aún tienen esperanzas de mantener la categoría.