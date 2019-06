Notimex

Último Guerrero sobrevivió a marrullerías, un faul y hasta a la intervención de los sobrinos de Máscara Año 2000, para sorprenderlo, imponerse en tres caídas y dejarlo sin cabellera en la lucha estelar del “Juicio final” en la Arena México.

A puño limpio comenzaron los dos luchadores ante unos 14 mil espectadores. El “Padre de más 20” había manifestado que no le importaría hacer cualquier cosa para ganar y en la primera, tras intervención de su second Disturbio, fingió un faul que se comió el réferi “Güero” Noriega para descalificar al Guerrero.

Disturbio no se tentó el corazón y golpeó al "Último de su estirpe” ante las distracciones del réferi, pero el líder de los “Guerreros” reaccionó y con sentón de la muerte y cuenta de tres igualó las acciones.

Con la afición dividida, ambos gladiadores definieron todo en la tercera, nivelada y con el cansancio de ambos reflejado. El Último estaba cerca del triunfo cuando aplicó el pulpo guerrero, pero la intervención de Disturbio rompió el castigo.

Mientras expulsaban a los seconds llegó el faul a Último Guerrero, quien parecía derrotado, sobre todo cuando llegaron los cinco jóvenes de la “Nueva generación Dinamita” en auxilio de su tío.

Pero ese momento de distracción lo aprovechó el Guerrero para sorprender a su rival con toque de espaldas para el 1-2-3 que dejó pelón a “Chucho” Reyes, aunque también desató seguramente la rivalidad entre los “Guerreros” y los “Dinamita”.

Amapola, por su parte, hizo respetar su casa como lo había prometido y dejó pelona a la japonesa Kaho Kobayashi al derrotarla en tres caídas, la primera de total dominio para la ruda, quien sorprendió a su rival para vencerla.

Kaho tenía prácticamente a toda la afición en contra, pero es no le importó y se puso de tú a tú con la mexicana, a la que aplicó un puente olímpico para dejarla con la cara hacia las lámparas y la lucha igualada.

Todo se definiría en la tercera, donde la “Flor letal” castigó las piernas de la oriental y la golpeó contra las cuerdas, pero la resistencia de la nipona quedó demostrada, hasta que llegaron unas “alas del diablo” para dejarla pelona.

Kaho Kobayashi is forced to cut her hair #ElJuicioFinalCMLL #CMLL pic.twitter.com/eG7p5zAsuT