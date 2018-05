Jugadores de España que irán al Mundial; Morata quedó fuera

Agencia

España.- El entrenador de España Julen Lopetegui develó la lista de los 23 convocados para disputar el Mundial de Rusia 2018, con una nómina en donde la sorpresa estuvo entre los ausentes, ya que fueron marginados Álvaro Morata, jugador del Chelsea, y Sergi Roberto, del Barcelona.

Las preguntas, en la conferencia de prensa posterior, estuvieron apuntadas hacia la no convocatoria del ex Real Madrid y Juventus, a las que el técnico se limitó a decir que: "Morata no viene porque hay compañeros que nos han convencido más. Llevamos el equipo que consideramos mejor", informa el portal Infobae.

"Hemos decidido que esta lista es la que más nos va a ayudar. Es difícil, pero por encima de los nombres está la ilusión de un país"

En el campus Distrito Telefónica de Las Tablas, en Madrid, el técnico anunció la nómina que cuenta entre otros con David De Gea, Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Diego Costa, todos nombres que le dan forma al título de favorita con la que llegará España a Rusia en busca del segundo título mundial en su historia, tras el que conquistó en Sudáfrica 2010 con aquel inolvidable gol de Andrés Iniesta en el suplementario.

Julen Lopetegui y sus jugadores comenzarán a trabajar a partir del 28 de mayo, fecha en la que se reunirán en el complejo deportivo de Las Rozas y diez días más tarde partirán hacia Krasnodar, a 288 kilómetros de Sochi, ciudad en la que disputarán su primer encuentro.

El combinado que se consagró hace ocho años en Johannesburgo al vencer a Holanda por 1-0, formará parte del Grupo B junto a Irán, Marruecos y Portugal. Su debut será uno de los más interesantes ya que se medirá ante el equipo de Cristiano Ronaldo el 15 de junio. Ambas selecciones son las firmes candidatas a obtener el boleto a octavos de final.

Cinco días más tarde, el 20 de junio, se enfrentarán ante el país asiático y cerrarán su participación en fase de grupos frente al conjunto africano el 25 del mismo mes.

La lista completa

Arqueros: David De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao).

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal).

Mediocampistas: Sergio Busquets (Barcelona), Saúl (Atlético de Madrid), Koke (Atlético de Madrid), Thiago (Bayern Múnich), Andrés Iniesta (Barcelona), David Silva (Manchester City)

Delanteros: Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vásquez (Real Madrid), Iago Aspas (Celta de Vigo), Rodrigo Moreno (Valencia), Diego Costa (Atlético de Madrid).