Lopetegui será el entrenador del Real Madrid tras Mundial

Agencia

España.- Julen Lopetegui será el nuevo entrenador del Real Madrid, según dio a conocer el club blanco en su pagina web para las próximas tres temporadas.

El anuncio ha supuesto un auténtico golpe de efecto desde el Real Madrid, debido a que Lopetegui acababa de renovar con la selección española durante dos años más. Sin embargo, la llamada del Madrid ha cambiado los planes del entrenador, que asumirá el cargo una vez finalizada la participación de España en el Mundial, según el portal Marca.

Lopetegui, de 51 años, recalará en el Madrid después de haber pasado por la casa, tanto como futbolista, en su etapa en el Castilla, como de entrenador, también en el filial blanco (08-09). Antes empezó en Rayo (03-04).

De Valdebebas pasó a la Federación, donde estuvo en las categorías inferiores, sub 19, sub 20 y sub 21, hasta 2014. En ese año recaló en el Oporto, al que dirigió dos campañas, antes de llegar a la selección absoluta en 2016.

Será por tanto su primera experiencia en Primera división, aunque su conocimiento es absoluto del fútbol español. Cuenta con el apoyo de los jugadores internacionales del Real Madrid, encabezados por Ramos, y secundados por Isco al que siempre ha cuidado, además de los Carvajal, Lucas, Nacho o Asensio.

El club merengue acaba así con toda la especulación relacionada con el sustituto de Zinedine Zidane, y la apuesta es por un entrenador nacional, con pasado en el club y que entrará con el pie derecho en el vestuario gracias a su relación con los internacionales españoles. Su contrato es largo, tres temporadas, por lo que se abre una nueva era en el Real Madrid.