Julio César Chávez Jr. niega estar internado en un psiquiátrico

Julio César Chávez Jr. se encuentra en Los Ángeles, California, declaró que está sorprendido por una noticia que se ha vuelto viral en este inicio de semana y donde se informó que estaba internado en un hospital psiquiátrico de los Estados Unidos.

De acuerdo con información de Reforma, se pudo tener contacto este lunes con el boxeador", quien de inmediato señaló que se encontraba bien de salud.

En una grabación que le envió a Reforma agradeció la preocupación de la gente, aunque afirmó que todo marchaba bien.

Julio César Chávez Jr. le concedió en una entrevista a CANCHA donde habla de sus planes y todo lo que ha sucedido en su vida en los últimos meses.

Es importante destacar que este 2023 salió de una larga rehabilitación de más de un año.

Esta es la información sobre el presunto ingreso de Julio César Chávez Jr. a un hospital psiquiátrico.

Se había mencionado que el boxeador estaba nuevamente en crisis.

Indicaron que su problemática de farmacodependencia lo había llevado a ser ingresado a un hospital psiquiátrico en la nación de las barras y las estrellas.

Los informes indicaban que la esposa del deportista, Frida, se alarmó por la cantidad de píldoras que ingirió y había solicitado el apoyo al 911.

El pugilista, hijo de la leyenda Julio César Chávez, catalogado como uno de los mejores boxeadores del mundo, consumió una gran cantidad de píldoras para bajar de peso.

Lo que habría asustado a su familia, que temió por su vida.

Su mujer también tuvo miedo por ella y sus hijos, ya que el boxeador suele ponerse violento.

TMZ Sports fue el medio que reportó el incidente y recordó que hace una semana, su esposa lo reportó por una ingesta de pastillas, potencialmente peligrosas y pidió que los médicos lo examinaran, por ello se involucraron recluirlo para tenerlo bajo observación.

Su padre, Julio César Chávez, declaró en octubre al podcast "Bromeando con Los Rivera" que le daba pena que su hijo viviera empastillado, haciéndose daño, pues cada vez su comete este tipo de excesos sufre alucinaciones y pierde el control de sus emociones.