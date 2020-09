Julio César Chávez Jr. pierde ante Cázares y termina pelea de box en polémica

MÉXICO.- Julio César Chávez “Junior” regresó al ring la noche de este viernes para perder ante Mario Cázares y terminar envuelto en una nueva polémica, luego de que ‘el hijo de la leyenda’ se mostrara inconforme ante la decisión de los jueces.

Resulta que Mario Cázares, por cuestiones de la pelea, le dio un par de cabezazos a Chávez Jr, lo que le provocó un corte grande en la ceja; debido a ello la pelea fue detenida al minuto del sexto round luego de que el médico determinara que Julio ya no podía continuar y el referee le quitara un punto al peleador invicto.

La pelea se tuvo que ir entonces a las tarjetas, los jueces dieron calificaciones de 57-56, 59-54 y 57-56 en favor de Mario Cázares y con todo y el punto menos, le había ganado a Julio César Chávez Jr.

Dicha decisión no fue del agrado de Chávez Jr que al finalizar la pelea atendió a los medios de comunicación que se dieron cita a la pelea. Se le cuestionó sobre qué le había dicho Cázares al finalizar el combate y con un tono molesto explicó que no le pareció justa la decisión pues a su parecer su rival hizo todo mal acusándolo de llegar tarde a las reuniones, además de recalcar que ganó por un par de golpes a la cabeza.

“Un vato que no vino a pelear. Yo le estaba poniendo la cara, diciendo ‘ven a pelear conmigo, pégame’, no lo ataqué ni siquiera… Me pegó uno, dos cabezazos y le dan la decisión. No estoy enojado, porque no me ganó, pero es como que me trajeron para hacerme la maldad”, relató molestó el junior.

Detienen la pelea en el quinto round por un cabezazo accidental y el ganador es Mario Cazares por decisión unanime. 🥊🥊 pic.twitter.com/Rkg4GKaEBE — 🥊 AMANTE DEL BOX 🥊 (@amantedelbox111) September 26, 2020

Pelea de box en beneficio de los necesitados

Por otra parte quien sí tuvo una noche ganadora fue su padre, quien minutos antes se midió ante Jorge 'Travieso' Arce en una tercera pelea de exhibición en donde, como se han dado las últimos dos peleas entre estos grandes del boxeo y la gran polémica que le pusieron durante los meses de preparación, entregaron todo solo en 4 rounds. Al final se tuvieron que separar pues al terminar al asalto seguían dándose de golpes.

Mauricio Sulaimán le entregó a cada uno un cinturón por la pelea, siendo el de Chávez el más grande. Así mismo al finalizar la pelea, el mismo boxeador confirmó la cuarta pelea entre ellos, siempre con el mismo fin, el beneficio de los necesitados.

Las ganancias de la pelea las usará Chávez para pagar el tratamiento de más de una decena de personas con adicciones en su clínica, mientras que Arce las empleará para construir viviendas de bajo costo para gente que las necesite.

(Con información de El Debate)