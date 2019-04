Notimex

La Juventus de Turín hizo historia al proclamarse campeón del campeonato italiano por octava vez consecutiva, esto luego de vencer en el Juventus Stadium por 2-1 a una Fiorentina que comenzó ganando el partido.

Con esto, los pupilos de Massimiliano Allegri llegaron a 87 puntos y se proclamaron campeones del balompié italiano, luego de que obtuvieron una ventaja de 20 unidades sobre el segundo lugar general, Napoli, a pesar de que faltan cinco jornadas para finalizar el torneo liguero.

Esta es la primera vez que un club que participa dentro de las cinco grandes ligas europeas consigue ganar el campeonato liguero durante ocho veces consecutivas, por lo que hace de esta Juventus un club histórico.

En lo que se refiere a este partido correspondiente a la fecha 33 de la Serie A, en un inicio la Fiorentina sorprendió a propios y extraños al ponerse arriba en el marcador apenas al 5’ cortesía de Nikola Milenkovic, quien adelantó a los visitantes al aprovechar un rebote dentro del área chica.

Tras el 1-0 momentáneo, los dirigidos por Vincenzo Montella continuaron con la insistencia al ataque y se acercaron continuamente a la valla defendida por el polaco Wojciech Szczesny, producto de ello fue el gol anulado a Giovanni Simeone al 20’ luego de un fuera de lugar.

Cuando la visita más se acercó a la portería rival, los de Turín empataron la pizarra al 37’, luego de un soberbio remate de cabeza del brasileño Alex Sandro, quien anotó su primer gol de la temporada luego de un centro de esquina de Miralem Pjanic.

Federico Chiesa probó al arco en un par de ocasiones; sin embargo, el arquero polaco y el travesaño le negaron el gol que pondría nuevamente arriba a la Fiorentina.

Para el segundo tiempo la Juventus se hizo del balón y consiguió respuesta al darle la vuelta al marcador tras un autogol de Gérman Pezzella, quien al 53’ incrustó la esférica en propia puerta tras una enorme jugada por la banda derecha del portugués Cristiano Ronaldo.

Así, Cristiano Ronaldo consigue triunfar en una Liga más, recordando que fue campeón en la Premier League con el Manchester United y en el balompié español con el Real Madrid.

