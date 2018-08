Segundo partido y CR7 no logra encontrar el gol con la Juventus

Agencia

ITALIA.- A la segunda no fue la vencida. Cristiano Ronaldo pisó por primera vez y vestido de 'bianconero' el césped de un Allianz Stadium que esperaba su primer gol... pero no llegó. En el verde en el que 144 días antes dejó una chilena que llenó de ovaciones el estadio de la Juventus, en el terreno de juego en el que siempre había 'mojado' con el Real Madrid en las tres ocasiones que había jugado en Champions, CR7 no pudo estrenarse en el Calcio. La Juve ganó (2-0) a la Lazio y el crack portugués rozó un gol que no llegó.

Allegri le situó en el costado izquierdo y Cristiano no tuvo la presencia ofensiva que sí regaló en Verona de '9'. Mandzukic fue la referencia ofensiva en un duelo en el que la Lazio puso en apuros al campeón. Bonucci fue pitado en los primeros compases tras su vuelta del Milan y Pjanic hizo el 1-0. Armó su pierna desde fuera y coló el primer tanto, indica el portal de noticias Marca.

También te puede interesar: Comando armado le quita la vida a promesa del fútbol mexicano

Sin embargo, la Juventus no tuvo brillo ni velocidad. Se limitó a economizar su ventaja. Khedira se topó con el palo.En ese ecosistema, Cristiano Ronaldo estuvo encorsetado en la defensa romana. No podía respirar. Se sacó un latigazo desde fuera del área Strakosha mandó a córner. Iba para golazo del luso y acabó en paradón del meta albanés.

Cancelo fue un tormento por la banda derecha y de sus botas a punto estuvo de aparecer el primer tanto de Cristiano. Centró el portugués, Strakosha rozó el centro y CR7 tocó el balón en boca de gol pero se le quedó atrás. Mandzukic remachó el 2-0. Su primera celebración en Italia tendrá que esperar.