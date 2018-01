Juventus tiene en la mira a un mediocampista, se trata de...

Agencia

TURÍN, Italia.- El mediocampista, Emre Can es el objetivo de la Juventus para el próximo verano, y mantiene al club en diálogos, en busca de su incorporación.



De acuerdo con Notimex, la Juventus de Italia no pierde de vista al mediocampista alemán Emre Can del Liverpool, así lo ha confirmado Giuseppe Marotta, director general del equipo de Turín, quien informó que harán todo lo posible por ficharlo en junio cuando termina su contrato con el cuadro británico.

“No puedo decir si firmará un nuevo contrato con el Liverpool, pero si te puedo decir que haremos de todo para conseguir fichar a Emre Can” dijo el dirigente en una entrevista en Italia.

También te puede interesar: Entérate por qué Tom Brady podría no jugar contra Jaguares

La incorporación del mediocampista es aún incierta, ya que al no renovar su actual contrato con el Liverpool quedaría en libertad para contratarse con cualquier club a coste cero a partir del mes de junio próximo.

A su vez, el futbolista alemán ha rechazado haber firmado con algún club, señalando que permanecerá en Anfield Road hasta el verano, sin confirmar si hay interés por migrar a la Juventus.

El mediocampista de 24 años disputó la Copa Mundial Sub-17, en el año 2015 con el combinado alemán, fue una de las figuras más reconocidas de aquella edición y que fue celebrada en México, por su potencia física y gran visión de juego, cualidades que sin duda lo han llevado a ser uno de los más cotizados por diversos clubes.

En su paso por el Liverpool se ha hecho de un hueco titular en el equipo que dirige su compatriota Jürgen Klopp, sin embargo, no han logrado llegar a un acuerdo para continuar vestido de rojo, por lo que su salida al final de temporada luce muy probable.