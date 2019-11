Chiefs se impone 24-17 ante Chargers en el Estadio Azteca

Notimex/México

Kansas City Chiefs ganó por segunda ocasión en México, luego de imponerse anoche 24-17 a Los Angeles Chargers, en acciones de la Semana 11 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

Kansas, con su mariscal de campo Patrick Mahomes, quien completó 19 de 32 intentos para 182 yardas, un pase de anotación y una intercepción, se quedaron con su primera victoria oficial en territorio mexicano dentro de esta Temporada 100 de la NFL.

Chiefs antes venció en México, sin embargo lo hizo en partido de pretemporada cuando en 1996 superaron a Vaqueros de Dallas 32-6 pero en el estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León.

Por su lado, el head coach de Chargers, Anthony Lynn, sufrió este lunes su segundo descalabro en el Estadio Azteca, pues en su época de jugador cayó con el jersey de Broncos de Denver.

Con los equinos, Lynn visitó el Coloso de Santa Úrsula en 1997 y perdieron 38-19 contra Delfines de Miami, en choque amistoso que contó con los mariscales de campo estelares Dan Marino y John Elway.

Hoy el quarterback de Los Ángeles, Philip Rivers, cayó contra Chiefs en un compromiso en el que consiguió 28 pases completos de 58 intentos, para 353 yardas, un pase de touchdown y cuatro intercepciones.

Encantados por triunfo en el Estadio Azteca

El quarterback estelar Patrick Mahomes y el head coach Andy Reid se dijeron encantados por la victoria del lunes por la noche de Kansas City Chiefs 24-17 sobre Los Angeles Chargers en el Estadio Azteca.

En conferencia de prensa, ambos integrantes y piezas importantes de Chiefs resaltaron el hecho de triunfar en su primer partido en el mítico Coloso de Santa Úrsula, en acciones de la Semana 11 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

“Destaco la hospitalidad recibida. La gente estuvo fenomenal y fue sin duda una gran experiencia para los jugadores venir aquí”, declaró Andy Reid ante la prensa, mientras Mahomes esperaba turno.

El entrenador en jefe lamentó la cancelación del partido del año pasado entre Chiefs y Los Angeles Rams, por lo que ahora disfrutaron su estadía en México y qué mejor que hacerlo con una victoria.

Valoró el triunfo en el Azteca luego que en la semana anterior Kansas City cayó contra Titanes de Tennessee. “La semana pasada no fue muy bueno y después volvimos”.

Sobre la victoria resaltó el trabajo defensivo que en cuatro ocasiones le interceptó un pase al mariscal de campo de Chargers, Philip Rivers.

“Me voy orgulloso de mi defensa, hoy hicieron un gran trabajo, cuatro intercepciones hablan de un muy buen trabajo, ellos hicieron que sucediera, la defensa provocó esas entregas", indicó Reid.

Por su lado, Mahomes habló sobre el hecho de jugar en el país, “conocía la historia del estadio, nos mostraron videos y sabíamos lo que significaba jugar aquí, quienes lo habían hecho, así que es importante para mí ser parte de eso”.

Agregó: “Es grandioso jugar en México, porque escuchar a la gente y ver cómo disfrutan el futbol americano fue espectacular".

Descartó que la altura de la capital mexicana haya afectado en su rendimiento, el cansancio mostrado se debió a diversos acarreos que protagonizó en la cancha.

“La altura no me afectó demasiado, me cansé porque corrí más de lo que acostumbro y al final estaba muy cansado", declaró Patrick Mahomes, quien es el actual MVP de la NFL.