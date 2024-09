Kansas City se mantiene invicto con victoria 22-17 ante Falcons

Kirk Cousins tomó el control de la ofensiva de los Falcons con 2:26 restantes desde su yarda 35, avanzando hasta la yarda 16 de los Chiefs con 55 segundos en el reloj. Sin embargo, en ese punto, la defensa de Kansas City se impuso.

Los bicampeones defensores frenaron a los Falcons, quienes buscaban darle la vuelta al marcador en los últimos momentos. Con una victoria por 22-17 en el duelo del domingo por la noche, los Chiefs se mantienen invictos y ahora tienen un récord de 3-0 por primera vez desde la temporada 2020.

Another W under our wings. pic.twitter.com/f2bdZGo8Ph