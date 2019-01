Katelyn Ohashi, la gimnasta que “hipnotiza” en las redes sociales

Agencia

CALIFORNIA, Estados Unidos.- El nombre de Katelyn Ohashi se colocó en las tendencias de búsqueda en Internet luego de que el video de su rutina de gimnasia con la que obtuvo un 10 absoluto, se viralizara.

No es la primera vez que Katelyn Ohashi obtiene la máxima calificación en sus ejercicios de gimnasia artística desde el equipo de la Universidad de Universidad de California (UCLA), pero el que llevó a cabo este fin de semana en el Collegiate Challenge (en el que participaban los veteranos de UCLA y antiguos aspirantes a los Juegos Olímpicos) es hipnotizante.

Este es el cuarto 10 perfecto que consigue en menos de un año en el equipo universitario al que pertenece.

Los movimientos, ejercicios y destreza de la atleta han sido vistos más de 15 millones de veces aunque Ohashi, contra todos los pronósticos, no participa en competencias profesionales, sólo universitarias.

“Un 10 no es suficiente para esta rutina de Katelyn Ohashi”, reza el enunciado viral del ejercicio perfecto.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA