Khalil Mack dice adiós a los Raiders de Oakland

CIUDAD DE MÉXICO.- Se confirmó la partida de Khalil Mack de los Raiders de Oakland. Ahora, el ala defensiva pasará a jugar en la Conferencia Nacional con los Bears de Chicago.

El periodista Ian Rapoport informó del cambio, mismo que fortalece al equipo de la NFC Norte. Además, los Raiders se deshacen de una estrella de la franquicia, pero que no llegaba a un acuerdo para extender su contrato, informa el portal de noticias marca.com.

Se indica que el traspaso fue de Mack por al menos dos primeras rondas de Draft a futuro. Sin embargo, aún no se da oficialmente lo que tuvo que pagar Chicago.

Khalil tiene 40.5 capturas de mariscal de campo en su carrera. Tiene 27 años de edad y se espera que se convierta en el defensivo mejor pagado cuando acuerde un nuevo contrato a su llegada.

