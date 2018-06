'Kikín' Fonseca reconoce que la mejor Selección fue la del 2006

Agencia

MÉXICO.- Faltan 16 días para que la selección mexicana haga su debut en el Mundial de Rusia 2018, y para algunos ex futbolistas que calzaron la playera del Tri, sigue siendo alarmante el nivel de juego con el que el equipo comandado por Juan Carlos Osorio llega a la justa internacional.

Francisco Fonseca, mundialista con Ricardo La Volpe en Alemania 2006, reconoce que, al igual que muchos, no esperaba un duelo espectacular contra Gales en el último encuentro amistoso que terminó con un decepcionante empate sin goles, pues el técnico colombiano lo utilizó para observar a algunos jugadores que podrían quedarse en la lista definitiva de 23 convocados.

“Yo no esperaba que la selección jugara muy bien, porque no lo ha hecho en el proceso de Osorio, es la realidad, el tiene su metodología, muchos cambios, rotaciones, basa su juego en nulificar al rival, las respeto pero no las comparto, no me gusta mucho esa metodología. De ahí a que yo vea un juego vistoso, colectivo, pues no veo, ni lo he visto con los llamados a ser titulares”, dijo el ‘Kikín’ a La Afición.

El ex goleador de los Pumas aseguró que aunque espera ver “un bosquejo de lo que quiere contra Alemania” en el encuentro del sábado frente a Escocia, estima que al equipo le queda muy poco tiempo para lograr una identidad colectiva.

“Mi etapa ha sido la mejor, y no porque haya estado yo, sino por cómo jugaba esa selección''...

“A tan poco tiempo del Mundial no sé si va a alcanzar ese juego colectivo, ojalá salgan en buen momento individual los jugadores, porque si no, no veo por dónde. Alemania no es Gales, entonces ojalá cambie un poco esta selección, que se basen su juego en la concentración, en la determinación y el nivel individual, porque en lo demás, te digo, no veo claro una idea futbolística, ojalá me equivoque”, advirtió.

El hoy comentarista deportivo no titubeó al asegurar que el equipo con el que viajó a Alemania ha sido unos de los mejores en México en una Copa del Mundo, pues tanto él como sus compañeros se entendían perfectamente en el campo producto de la táctica empleada por su entonces técnico Ricardo Antonio La Volpe.

“Mi etapa ha sido la mejor, y no porque haya estado yo, sino por cómo jugaba esa selección. En cuanto a nombres, se pueden discutir muchas, en una estaba Aspe y Claudio Suárez que son grandes jugadores, en otra estaba Borgetti, Pavel en mi generación, ahora están muchos jugando en Europa, sí, pero en cuanto a idea futbolística y juego colectivo, yo no tengo duda que fue mi generación”, reconoce ‘Kikín’.

“Para mí, en las cuestiones tácticas del futbol, La Volpe fue el mejor que tuve, y lo han dicho entrenadores reconocidos''...

El también ex delantero de Cruz Azul comparó el nivel y entendimiento con el que el equipo que fue al Mundial del 2006 trabajó desde tiempo antes, mismo que no observa en este combinado.

“Nosotros en la Confederaciones de 2005 el equipo estaba muy bien, y en la Copa Mundial fuimos superiores a los rivales que nos enfrentamos, perdimos por ese gol de Maxi, a Angola no le ganamos porque fallamos 10, pero el volumen de juego que formaba esa selección, muchos la recuerdan como un equipo que jugaba bien. De esta selección no hemos podido decir eso hasta el momento”.

Francisco Fonseca también elogió al ‘Bigotón’ y aunque reconoció que quizá el trato con el grupo era su mayor problema, tanto él como su equipo técnico hacían que los jugadores se entendieran a la perfección dentro del campo.

“Para mí, en las cuestiones tácticas del futbol, La Volpe fue el mejor que tuve, y lo han dicho entrenadores reconocidos, el problema de La Volpe es otro, no táctico, su problema es a lo mejor con el trato del grupo, pero en ese equipo nos conjuntamos y él se adaptó a muchas cosas, teníamos a Alex Molina, el sicólogo, estaba Campos también, Paco Ramírez, entonces, ese grupo estuvo muy compacto”.

Por último, Fonseca comparó el método de Ricardo Antonio con el que actualmente se maneja Juan Carlos Osorio, en el cual, considera, es difícil que los jugadores sean cómplices dentro del terreno de juego si están acostumbrados a cambiar de compañeros en cada encuentro.

“Un ejemplo fácil, cuando yo tenía la pelota, sin ver ya sabía dónde estaban dos de mis compañeros, ahora no tienen eso, porque no lo trabajan, no tienen argumentos y armas para jugar al futbol y es normal, si juegas y no juegas y luego juegas con uno mismo, pues no te vas a entender y eso es de toda la vida, eso no le gusta a Osorio, esta selección no se va a recordar por jugar bien al futbol, se recuerdan otras, pero esta no y creo que se está desaprovechando calidad de jugadores”, sentenció.

Con información del portal de noticias Milenio.