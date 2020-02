Kimi Raikkonen domina en velocidad la F1 durante el segundo día de pruebas

España.— El veterano Kimi Raikkonen marcó el mejor tiempo en el segunda de las pruebas de temporada de la Fórmula Uno, pero la atención se enfocó de todas formas en Mercedes por estrenar un innovador sistema que ajusta el volante.

Raikkonen y su Alfa Romeo logró superar el registro del mexicano Sergio Pérez, cuyo Racing Point estuvo al frente durante casi toda la jornada.

Las cámaras captaron el vigente campeón Lewis Hamilton sacando y poniente de vuelta su volante en la recta principal del circuito Barcelona-Catalunya con el aparente objetivo de modificar el ángulo de las ruedas delanteras de su Mercedes.

La escudería guardó silencio sobre la novedad en el monoplaza, pero garantizó que era "segura" y "legal".

"No estoy en condiciones de dar más detalles de lo que ustedes vieron en la televisión, pero tenemos un sistema en el monoplaza, es una idea novedosa", dijo el director técnico del equipo James Allison a F1 TV. "El nombre que le pusimos es DAS, si les interesa, y sólo introduce una dimensión extra al volante, para el piloto, lo cual confiamos será útil durante el año. Pero el cómo lo vamos a usar y el porqué, pues eso es algo que preferimos reservarnos".

Allison mencionó que la Federación Internacional de Automovilismo, entidad rectora del deporte, sabía de antemano que el equipo iba a estrenar el nuevo sistema.

