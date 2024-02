Klinsmann, DT de Surcorea es despedido tras derrota en Copa Asiática

Jurgen Klinsmann ha sido destituido de su cargo como entrenador de la selección nacional de Corea del Sur tras un turbulento período de 12 meses marcado por la eliminación en las semifinales de la Copa Asiática y conflictos internos entre los jugadores principales.

La Asociación Coreana de Fútbol anunció la noticia el viernes, luego de la decepcionante actuación del equipo bajo el liderazgo de Klinsmann en el torneo continental.

Las críticas hacia Klinsmann se intensificaron después de la inesperada derrota por 2-0 ante Jordania la semana pasada. Pero lo que realmente desencadenó su salida fueron los informes de disputas internas entre el capitán Son Heung-min y la joven promesa Lee Kang-in durante la competición.

El jueves, durante una exhaustiva evaluación del desempeño del equipo en la Copa Asiática, los ocho miembros del Comité de la Selección Nacional se reunieron virtualmente con Klinsmann desde su residencia en Estados Unidos.

Tras esta reunión, llegaron a la conclusión de que era necesario un cambio en la dirección del equipo.

La decisión final la tomó el director de la Asociación Chung Mong-gyu.

“Después de una exhaustiva revisión, la Asociación ha decidido hacer un cambio en el entrenador”, dijo Chung a los medios en Seúl el viernes.

Klinsmann, entrenador de la selección de Estados Unidos entre 2011 y 2016, agradeció a sus jugadores mediante una publicación en las redes sociales.

To all players, my coaching staff and all Korean football fans with sincere gratitude!



Thank you so much for all your support taking us to the semi-final of the Asian Cup and an incredible journey over the last 12 months with not losing 13 games in a row!



