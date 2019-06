Agencias

El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, está disfrutando de sus vacaciones en las playas de México. El estratega alemán aprovecha sus días libres para recobrar fuerzas después de una larga e intensa temporada.

El diario británico Daily Mail compartió fotografías del técnico bávaro tomando el sol junto a su esposa, Ulla Sandrock en las paradisíacas playas aztecas.

El entrenador de los Reds luce relajado y alegre al tomar un breve descanso después de proclamarse campeón de la Champions League y firmar una extraordinaria temporada en la Premier League, pese a ser incapaces de desbancar al Manchester City de la cima.

Jurgen Klopp soaks up the sun in Mexico as he relaxes after masterminding Champions League success https://t.co/OoYsV3L5wR #FOOTBALL pic.twitter.com/A7r0BLUKr7