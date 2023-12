Knicks derrota a Bucks con triunfo por 129-122 y ponen fin a su racha

Jalen Brunson anotó 38 puntos y los Knicks de Nueva York rompieron la racha de siete victorias consecutivas de los Bucks de Milwaukee, poniendo fin también a su larga sequía de triunfos con una victoria por 129-122 este lunes en la NBA.

Los Knicks habían perdido nueve duelos seguidos ante Milwaukee, incluyendo por 130-111 el sábado en el primer duelo de la serie de dos partidos. Los Bucks ganaron fácilmente sus dos enfrentamientos en diciembre, pero no han encontrado respuesta para Brunson toda la temporada y el base recibió suficiente ayuda de sus compañeros en esta ocasión.

Julius Randle agregó 24 unidades y nueve rebotes, RJ Barrett se recuperó de un mal partido el sábado con 21 tantos e Immanuel Quickley inició como suplente para terminar con 20 puntos.

Brunson, cautivando al animado público neoyorquino con su virtuoso juego de pies, Carmelo Anthony (en las gradas) hizo lucir un inmenso trabajo táctico colectivo de unos Knicks que ralentizaron por tramos a Giannis Antetokounmpo, y sobre todo Damian Lillard, con 32 puntos cada uno. El pívot, también con 13 rebotes, acabó con un 13/24 en tiros de campo pero el base, pese a que un 10/21 en tiros, concedió mucha transición acumulando fallos en el triple (4/13) y su dirección no fue la mejor, con 8 asistencias pero 4 pérdidas.

JALEN BRUNSON.



Fading away with the clock expiring for 36 PTS 😲



📺 #NBAXmas on ESPN pic.twitter.com/AEWg8ItLfR