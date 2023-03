Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico del PSG

Al aportar el sexto y último gol del cotejo, Mbappé llegó a 201 dianas con el PSG y superó el récord del uruguayo Edinson Cavani, hecho que lo llevó a ser el goleador histórico.

Mbappe marcó su decimoctavo tanto en la Ligue 1, donde es el máximo artillero, en el minuto 91. Aprovechó un centro desde la derecha de Timothee Pembele para dejar en evidencia a su marcador y llevar el balón a la red.



Fue el cuarto tanto de su equipo. El que selló la victoria ante el Nantes por 4-2 para acentuar el liderato en la competición francesa del vigente campeón, ahora con once puntos de ventaja sobre el Marsella, el segundo en la clasificación.

Kylian Mbappe's resume:



🏆 World Cup winner

🏆 World Cup Best Young Player

🏆 World Cup Golden Boot

🏆 UEFA Nation's League winner

🏆 3x Coupe de France winner

🏆 5x Ligue 1 winner

🏆 4x Ligue 1 Golden Boot

🏆 PSG's all-time top goalscorer



