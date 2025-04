Kylian Mbappé sufre lesión en el tobillo ante el Arsenal

Kylian Mbappé encendió la preocupación en el Real Madrid luego de salir lesionado en el partido contra el Arsenal por la UEFA Champions League. El delantero francés abandonó el campo al minuto 74 tras una desafortunada acción en la que se dobló el tobillo sin que mediara contacto con un rival.

Durante una jugada ofensiva en el Santiago Bernabéu, Mbappé pisó mal y su tobillo se torció visiblemente. Inmediatamente, el jugador se lanzó al césped y solicitó asistencia médica.

El rostro de dolor del francés y la gravedad de las imágenes hicieron evidente que no se trataba de una molestia menor.

