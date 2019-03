Agencias

Los rebeldes suelen ser incomprendidos en una sociedad acostumbrada a aplaudir la disciplina y el formato estandarizado de cómo alcanzar el éxito.

La Final del Abierto Mexicano de Tenis será protagonizada por el irreverente Nick Kyrgios y el metódico Alexander Zverev, dos contrastantes tenistas que pese a transitar por caminos opuestos, llevan una buena relación.

Mientras Sascha es actualmente el tercer mejor tenista del ranking ATP con 10 títulos en su corta carrera, el australiano no es Campeón desde hace un año en Brisbane y ocupa el peldaño 72 en el escalafón mundial. Mas no por eso será una Final dispareja, pues Kyrgios ejemplifica la rebeldía pura, la ley del mínimo esfuerzo para sobrevivir más allá de esa constante búsqueda del éxito.

“¿Cuál es la pregunta?”, respondió el oceánico de 23 años en la conferencia de prensa posterior a su triunfo en Semifinal ante John Isner. “¿Qué hice para ser el chico malo? ¿Qué acciones? ¿Aventar la raqueta? Otros tenistas han aventado su raqueta”.

El mejor ranking de Kyrgios fue en 2016 cuando ocupó el lugar 13 y ya se hablaba de un potencial genio de las pistas. Pero sus constantes rabietas lo han alejado de los primeros puestos, a diferencia de Zverev, quien a sus 21 años está llamado a ser la próxima gran estrella del tenis gracias a esa mezcla entre talento puro y perseverancia.

“Para mí es muy simpático, siempre me ha respetado y yo a él. Ha sido divertido cuando hemos tenido partidos, yo no he tenido experiencias de ese tipo aún con él, para mí es un muy simpático, pero sé a lo que se refiere Rafa”, dijo Sascha tras vencer a Cam Norrie en la antesala de la Final y refiriéndose a las críticas de Nadal hacia Kyrgios.

Kyrgios y Zverev se han enfrentado en seis ocasiones, todas en pista dura como la de Acapulco. El saldo es de tres triunfos para cada uno pero el alemán ha ganado las últimas dos afrentas, por lo que en la Cancha Central del Complejo Mextenis saldarán cuentas pendientes.

"Va a ser una final espectacular", anticipó Kyrgios, quien en su camino echó a Rafa Nadal y John Isner dos de los tres Top 10 en Acapulco. El otro es Zverev.

