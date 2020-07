‘Canelo’ califica de ‘aburrida’ la pelea que perdió contra Mayweather

Ciudad de México.- Para Saúl "Canelo" Álvarez la pelea contra Floyd Mayweather Jr. -en la que perdió su invicto y en la que hasta ahora es su única derrota como profesional- fue poco entretenida porque no se lanzaron muchos golpes.

"La verdad, para mí fue una pelea aburrida porque en realidad (no se lanzaron) muchos golpes. No lo tomé como una derrota, lo tomé como un aprendizaje. Me dolió mucho esa noche", sostuvo Álvarez en una entrevista con el comediante Eugenio Derbez.

Según Compu Box, el portal especializado que calcula los golpes lanzados y conectados en peleas de boxeo, Mayweather le conectó 232 golpes a Álvarez, quien apenas pudo devolverle poco más de la mitad. El mexicano lo castigó con 117 golpes.

'Money' le propinó un promedio de 20 golpes por round, mientras que el mexicano apenas le conectó un promedio de diez por episodio.

"La verdad es que no tenía experiencia para pelear (con Mayweather Jr.) en esos escenarios o (para vivir) ese tipo de experiencia", se sinceró el jalisciense.

Álvarez, quien es reconocido por la revista The Ring como el mejor peleador libra por libra, también dijo que la rivalidad que ha tenido con Gennady Golovkin ha sido la más intensa que ha tenido en su carrera.

"Es el único rival con el que he sentido que quiero arrancarle la cabeza. Con otros rivales, uno pelea porque es a lo que uno se dedica, por trabajo", sostuvo.