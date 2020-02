Simona Halep se corona en el Campeonato de Tenis de Dubái

DUBÁI.— Simona Halep ganó su título número 20 tras imponerse en un desempate en el tercer set y superar a Elena Rybakina por parciales de 3-6, 6-3, 7-6 (5) en el Campeonato de Dubái.

