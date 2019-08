Los flojos también pueden lograrlo: Kevin Berlín, doble medallista de oro

Agencias

México.- El joven clavadista mexicano Kevin Berlín obtuvo la medalla de oro en clavados desde la plataforma de 10 metros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y con ello también obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Aunque Berlín soñó con participar en unos Juegos Olímpicos, nunca se imaginó que llegaría a estar en Tokio el próximo año, pues mucha gente lo desanimó diciéndole que no podría lograrlo.

En una entrevista con los medios de comunicación tras ganar su primer oro individual, Kevin mencionó: "La verdad yo no soñaba estar en Tokio por cosas que me han estado diciendo de que no puedes, de que sólo ganas por suerte o que eres muy flojo y la verdad yo no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo, la verdad yo sí soy flojo", dijo

Desde la mañana de este martes el hashtag #TodosSomosKevin se posicionó entre las tendencias de Twitter tras las declaraciones del clavadista.

Y es que la sincera respuesta del medallista logró que muchos mexicanos se identificaran con él.

El joven originario de Veracruz ha destacado en torneos regionales, los cuales lo han posicionado como una de las cartas importantes para Tokio 2020, el cual significaría su primer ciclo olímpico con México.

Berlín, quien cumplió 18 años el 25 de abril, aseguró una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio luego de totalizar 500.35 puntos, mientras que el “Pollo” García acumuló 497.55 para quedarse con la plata.

Los resultados de Berlín no son una casualidad, ya que su entrenador es Iván Bautista, uno de los especialistas en clavados más importantes en México, pues bajo su tutela han estado personas como Paola Espinosa, Alejandra Orozco, Germán Sánchez e incluso Iván "Pollo" García.

México se ubica en la cuarta posición del medallero de los Juegos Panamericanos con 21 preseas de oro y se encuentra a dos de igualar la mejor actuación que ha tenido fuera del país.

