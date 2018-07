La Volpe se convierte en asesor deportivo de un equipo de Egipto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de estar alejado del futbol, y no encontrar opción por ahora en México, el técnico argentino,Ricardo La Volpe, asumirá un nuevo reto en su carrera, pero en las lejanas tierras de Egipto. El club Pyramids F.C. lo nombró su asesor deportivo.

También te puede interesar: Steta vive sus últimos meses en la Federación Mexicana de Polo

La Volpe en repetidas ocasiones había dicho que deseaba probar nuevas cosas dentro del futbol, quizá ya no tanto como entrenador, sino en la parte de formación o una dirección deportiva. Finalmente elPyramids le ofreció esa opción y fue aceptada por el estratega pampero, que radicaba en México.

A través de las redes sociales el club hizo el anuncio, además de una breve presentación de la carrera de La Volpe como técnico de clubes y también lo que ha hecho en selecciones. El Pyramids F.C. tiene apenas diez años de nacido en la Liga Premier de Egipto y su estadio de futbol alberga apenas a cuatro mil aficionados.

El último trabajo que tuvo La Volpe antes de aceptar la asesoría para dicho club fue como técnico del América en el 2017

نرحب بمستشارنا الفني الجديد، ننتظر منك الكثير! pic.twitter.com/5lzsBU0xLR — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) 30 de junio de 2018

En marzo pasado el director técnico, señaló a varios medios informativos que le quedaba poco por demostrar en la Liga Bancomer ya que a lo largo de su trayectoria ha pasado por muchos equipos y dirigió a la misma Selección de México.

“Estuve en selección en un proceso con Olímpicos, Copa Oro, América, Confederaciones. América me dio el Mundial de Clubes. ¿Qué me queda? Tengo poco techo en México, porque ya lo toqué y tuve críticas, pero cuando jugaba en América me criticaban si jugaba o no bonito, cuando no se daban resultados decían que jugaba bien, cuando llevaba invicto decían que no jugaba bien.

Terminé invicto y todos me criticaron, perdí la final, pero me fui invicto. Lo siguiente sería agarrar un micrófono y darle plática uno por uno a los que no saben nada de futbol y me gusta más esto, dar conferencias, hablo simple y lo que dicen las estadísticas”, dijo el ‘Bigotón, de acuerdo con información de ESPN.