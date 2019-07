Agencias

El argentino Ricardo La Volpe, técnico del Toluca, descartó que el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX sea de revancha para él y su club, consciente de la dificultad que representará, pues hay varios candidatos para coronarse.

"Si sales subcampeón es un fracaso, y a mi altura, cuando dicen eso, ya no me llega. Todos los días analizo lo que hago y corrijo; se va a iniciar un campeonato de los cuales mínimo yo conozco que 15 equipos están para pelear un campeonato", señaló en rueda de prensa.

El estratega dejó en claro es que ningún cuadro en la actualidad gana con la camiseta y sus pupilos deben demostrar día a día en la cancha su deseo por triunfar y por ser parte del 11 inicial.

"Ahora ya no se gana con la camiseta o los nombres, por eso le digo a mis jugadores que el currículum está ahí, aunque lo tienen que demostrar cada semana, porque cuando tuvieron hambre y eran jóvenes querían jugar y acá hay jugadores de calidad que le pelearán a los titulares", subrayó.

Rumbo a su debut el domingo en la jornada uno ante Querétaro, espera comenzar con el pie derecho y luchar desde la primera jornada por el título, en espera de que lleguen los refuerzos que le faltan a Diablos rojos.

"El equipo tiene una base, solo llegó (Aníbal) Chalá, estamos esperando un central, un volante por izquierda, un volante zurdo con creatividad, y tener un buen arranque que es muy importante siempre, trataremos de lograr ese buen arranque para pelear por el título”, detalló.

Cuestionado de que un jugador que él debutó, como Edson Álvarez, esté muy cerca de irse al futbol de Holanda, con el Ajax de Ámsterdam, dijo que demuestra su capacidad para descubrir ese tipo de talentos.

"Demuestro que soy conocedor en el sentido de decir 'ese jugador no me defraudará, lo puedo poner', pues no es fácil poner un jugador de 17 años. Demuestro que si elijo un jugador, no me equivoqué”, aseguró.

La Volpe aseveró que Edson es un jugador de probada calidad que no sólo marcaba, pues también tenía profundidad, salida y jugó en diferentes posiciones, “irá a un equipo que sigue enseñando, qué bueno que los mexicanos sigan yendo a Europa”.