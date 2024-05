Lamentablemente, Paco Villa, figura emblemática del periodismo deportivo, nos deja

Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de Paco Villa, reconocido comentarista y narrador de fútbol, quien después de una valiente lucha contra el cáncer, nos dejó este miércoles.

Francisco Javier Villa Escobosa, de 54 años, oriundo de Colima, comenzó su camino en el mundo deportivo a los 25 años como reportero de cancha en Televisa Radio.

Con el paso del tiempo, su talento lo llevó a consolidarse en las transmisiones de la Liga MX, tanto en Televisa como en TUDN, dejando una huella imborrable en el ámbito futbolístico.

Su carrera se amplió hasta llegar a dar los pormenores de los encuentros de LaLiga, Premier League, Bundesliga y MLS.

Cubrió Mundiales, Juegos Olímpicos, Eurocopa, Champions League y Copa Confederaciones.

Su narración de la reciente Final que ganó el Cruz Azul quedará en la memoria de los aficionados por la emotividad que puso, pues era fiel seguidor de la Máquina Celeste.

Paco Villa – one of Mexico’s greatest ever soccer broadcasters and a staunch Cruz Azul supporter – has passed away today.



He was my colleague at TUDN from whom I learned a lot. This is his call when Cruz Azul broke their 2+ decade championship drought 💙pic.twitter.com/iZTGeGGXH5