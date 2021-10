Lanzan lista de nominados al Balón de Oro 2021; destacan Mbappé y Haaland

La revista francesa France Football reveló a los 30 futbolistas que son candidatos al Balón de Oro.

Entre los seleccionados aparecen los máximos ganadores de este premio, Messi que tiene seis y Cristiano Ronaldo que ha conseguido cinco.

De igual forma aparecen jugadores que han destacado con sus clubes como: Benzema, Mbappé, Haaland y Lewandowski, entre otros.

France Football hizo oficial la lista de los 30 jugadores que se disputarán el Balón de Oro son:

Find below all the nominees for the Men’s and Women’s #ballondor, #tropheekopa and #tropheeyachine! ⤵ pic.twitter.com/z27scrYfQn