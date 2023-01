Las grandes ausencias en el velorio de Pelé generan polémica

El velorio de Edson Arantes do Nascimento en el Estadio Urbano Caldeira se realizó en una tarde gris con el cielo nublado y con la presencia de más de 230 mil aficionados, figuras y celebridades que brindaron respeto y homenaje al máximo ídolo del futbol brasileño. Sin embargo, también hubieron estrellas que brillaron por su ausencia.

Una multitud acudió a Vila Belmiro para despedirse del "Rey del futbol", Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Lula da Silva, presidente de Brasil, son algunos de los nombres más destacados que dijeron presente.

Ahora, Ronaldo, Ronaldinho, Dida, Neymar, Tite, Bebeto, Dunga o Romario, entre otros, levantaron el enojo de millones de brasileños por no asistir al velorio.

"Los campeones del mundo en 2002 no vinieron al velorio de Pelé, los de 1994 tampoco. El entrenador de la selección nacional (Tité) no vino. La gente tiene que saber lo gigante que es Pelé. ¿Son campeones del mundo y no vinieron a ver a Pelé? Como mínimo es una falta de respeto" criticó José Ferreira Neto, exfutbolista brasileño.

El único integrante de la selección brasileña campeona en Estados Unidos 1994 que asistió fue Mauro Silva, actual presidente del futbol paulista.

Miles de dolientes brasileños le rindieron homenaje a Pelé el pasado lunes 2 de enero, en una procesión solemne ante su féretro en el Estadio Vila Belmiro, en la ciudad de Santos.

El astro brasileño del fútbol falleció a los 82 años, tras una batalla contra el cáncer.

El ataúd de Pelé fue colocado sobre la cancha donde el deportista marcó algunos de los mejores goles en su carrera. Los asistentes al funeral caminaron ante el cadáver en el estadio con aforo para 16 mil espectadores a las afueras de Sao Paulo.

