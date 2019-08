Adrián Basilio / Agencia Reforma

La mediofondista Laura Galván no tiene apoyos y los remeros Alexis López y Alan Armenta no estaban contemplados en el pronóstico reservado de títulos de la Conade. Sin embargo aportaron ayer los oros en los 5 mil metros planos y el doble par de remos cortos ligero, respectivamente, de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para apuntalar a México en el cuarto lugar general del medallero.

De hecho, López y Armenta abrieron la cosecha dorada del día para la causa tricolor mientras que Laura se encargó no sólo de cerrar esta ganancia amarilla en su debut en unos Panamericanos. Además, la atleta se impuso menos de una hora después de haber quedado cuarta en los mil 500 metros.

"Muy orgullosa de venir de México, desgraciadamente mi familia no pudo venir. No cuento con beca de mi (Guanajuato) estado y tampoco del País y espero que ya (llegue el apoyo) porque tengo una medalla. Fue difícil llegar (a los Panamericanos) por lo mismo de que no hay apoyo, pero ha valido la pena todo el trabajo", dijo la atleta que estuvo retirada tres años.

Minutos después del triunfo de Laura, el saltador de altura Roberto Vilches se agenció el bronce con marca de 2.26 metros.

En el karate, México arañó el lugar más alto del podio en la kata por equipos en ambas ramas, pero en las mujeres se perdió con República Dominicana, mientras que los varones sucumbieron con los anfitriones.

El patinador Jorge Luis Martínez y los exponentes de frontón Miguel Urrutia y Rodrigo Ledezma en el dobles de la paleta cuero, e Isaac Pérez en el Frontón peruano, aportaron respectivos bronces.