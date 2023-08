Leagues Cup: América es eliminado con polémica incluida

El América consumó uno de los grandes fracasos de la Leagues Cup 2023, quedó eliminado en los octavos de final con polémica incluida, el compromiso en tiempo regular terminó 2-2.

Las Águilas parecían llevarse el triunfo en los penales con una desviada de Luis Ángel Malagón sobre Jack Maher, pero el árbitro Selvin Brown mandó a repetir la ejecución porque el arquero americanista se adelantó, ahí el Nashville revivió.

Con un segundo intento, Maher concretó con un tiro por el mismo lugar donde había errado, luego Jonathan Dos Santos estrelló un tiro en el travesaño y Daniel Lovitz acertó en el último intento para darle el pasaje a los de la MLS en la tanda de penaltis 6-5.

El equipo de la nación de las barras y las estrellas abrió el marcador al 60' con gol de cabeza de Walker Zimmerman, pero al 77', Diego Valdés, quien regresó de la lesión que lo marginó los primeros partidos de la copa, consiguió igualar.

Al 90', el VAR revisó una mano dentro del área y se marcó el penal que anotó Julián Quiñones. Ahí parecía que los azulcremas se llevaban el triunfo sin embargo de forma agónica en los últimos suspiros del encuentro consiguió el empate al 90+8 gracias a Sam Surridge

Toluca logró levantarse de una desventaja de dos goles consiguiendo el 2-2 en el tiempo regular para forzar los penales ante Minnesota, sin embargo desde esa vía perdió 4-2 y quedó eliminado.

Joseph Rosales y Bongokuhle Hlongwane anotaron goles a los 13 y 32 minutos para adelantar a los estadounidenses, pero el chileno Valber Huerta descontó a los 66 y el portero brasileño Tiago Volpi concretó un penal a los 71 para mandar el encuentro al desempate.

Los Diablos Rojos habían ganado sus tres partidos previos marcando cuatro goles en cada uno, quedó fuera y volverá a casa a esperar la reanudación del Apertura 2023 de la Liga MX.

