Iniciará en julio la Leagues Cup, entre clubes de Liga MX y MLS

Agencias

La relación entre la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX se está profundizando cada vez más, con la creación de Leagues Cup entre equipos de la MLS y México, que fue reportada por ESPN en febrero.

La competencia inaugural de la copa comenzará en los Estados Unidos el 23 y 24 de julio y verá a Houston Dynamo frente al América, Real Salt Lake contra Tigres, Chicago Fire versus Cruz Azul y, finalmente, L.A. Galaxy enfrentará al Tijuana. Los equipos de la MLS jugarán todos en casa y la copa se va a jugar cada año.

Los ganadores de la primera etapa de Leagues Cup avanzan a las semifinales el 20 de agosto. Los clubes de la MLS jugarán en casa si es contra un rival mexicano, pero si una semifinal es de dos equipos de la MLS o dos de Liga MX se jugará en el estadio BBVA Compass en Houston o en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles.

La final será el 18 de septiembre en los Estados Unidos en un lugar que aún no se ha anunciado.

“La rivalidad entre clubes de la Liga MX y la MLS crece constantemente, al igual que el nivel deportivo de ambas competencias,” explicó el presidente de la Liga MX Enrique Bonilla en un comunicado.

Así serían los enfrentamientos. En ningún caso en cuartos de de final chocan dos clubes del mismo país (Foto: @TigresOficial)

“Sabemos que en toda la región hay una gran cantidad de aficionados que siguen el desarrollo de nuestros torneos y creemos que Leagues Cup nos permite acercar más a la Liga MX a esta gran afición, así como a seguir fortaleciendo nuestro deporte en la región, la cual es ya la más importante del continente en cuestiones de infraestructura, impacto mediático y calidad del espectáculo. Este gran evento, marcará el nuevo inicio de esta relación a futuro, con una visión a largo plazo”.

El torneo ha sido aprobado por Concacaf y se ha facilitado porque los clubes de la Liga MX y MLS participan en la Liga de Campeones de Concacaf hasta los octavos, a principios de 2020.

"Junto con nuestras expandidas competencias de clubes como la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank, Leagues Cup organizada por Liga MX y MLS, fortalecerá aún más nuestra Confederación y es un precursor para colaboraciones a futuro entre Concacaf, Liga MX, MLS y otros constituyentes importantes”, dijo el Presidente de Concacaf, Víctor Montagliani.

Leagues Cup es parte de una campaña tanto de MLS como de Liga MX para fortalecer la relación entre los dos, que se consolidó formalmente en una asociación estratégica anunciada en 2018.

Los clubes mexicanos no han competido en el torneo de la Copa Libertadores de Sudamérica desde 2016, y Montagliani dijo a principios de este mes que el objetivo sería fortalecer la Liga de Campeones de Concacaf.

Los clubes de la Liga MX han dominado el torneo regional de clubes de Concacaf ganando las últimas 14 ediciones, aunque para Leagues Cup los equipos mexicanos entrarán al torneo con un solo juego competitivo de la primera jornada del Apertura 2019.

El actual campeón de la MLS Atlanta United recibirá al Club América o Tigres en la Copa Campeones el 14 de agosto en el estadio Mercedes-Benz.

Los equipos de MLS y Liga MX solían jugar en la SuperLiga, que incluía cuatro equipos de cada liga y corrió entre 2007 y 2010, antes de que se suspendiera.

Clubes de la MLS que participarán:

• Chicago Fire – Campeón de la MLS Cup y cuatro veces campeón de la U.S. Open Cup;

• Houston Dynamo – Dos veces campeón de la MLS Cup and actual campeón de la U.S. Open Cup;

• LA Galaxy – Cinco veces campeón de la MLS Cup y dos veces campeón de la U.S. Open Cup

• Real Salt Lake – Campeón de la MLS Cup.

Clubes de la LIGA Bancomer MX que participarán:

• Club América –Trece veces campeón de la LIGA MX y seis veces campeón de la COPA MX;

• Cruz Azul – Ocho veces campeón de la LIGA MX y cuatro veces campeón de la COPA MX;

• Tigres UANL – Tres veces campeón de la COPAMX, actual campeón de Campeones Cup y siete veces y actual campeón de la LIGA MX.

• Club Tijuana – Una vez campeón de la LIGA MX.

(Info: espn)