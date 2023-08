Leagues Cup Cuartos Inter de Miami vs Charlotte FC ¿Cómo llegan los equipos?

Inter de Miami y Charlotte FC se medirán por los cuartos de la Leagues Cup 2023, el viernes 11 de agosto a las 19:30 horas (Horario del centro de México) en el DRV PNK Stadium.

Las Garzas han cambiado por completo desde la llegada de Messi, el astro argentino asumió la responsabilidad y se ha consolidado como el líder indiscutible del equipo, en los octavos sufrieron de más y en un partidazo igualaron 4-4 de forma dramática, “La Pulga” colaboró con un doblete y fue determinante en el encuentro, en la tanda de penales se impusieron 5-3.

Miami quiere seguir con paso perfecto en el certamen en los dieciseisavos superaron 3-1 al Orlando City con doblete de Lionel, previamente en la fase de grupos el campeón del mundo en Qatar 2022 también anoto dos dianas ante el Atlanta United y en su debut el ex jugador del Barcelona y PSG le dio el triunfo con un golazo de tiro libre de forma agónica ante el Cruz Azul.

