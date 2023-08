Leagues Cup Cuartos Nashville vs Minnesota ¿Cómo llegan los equipos?

Nashville y Minnesota se medirán por los cuartos de la Leagues Cup 2023, el viernes 11 de agosto a las 18:30 horas (Horario del centro de México) en el Geodis Park.

The Six-Strings vienen de dar una de las campanadas del certamen en los octavos dejaron fuera a las Águilas del América en un partido lleno de polémica, después de rescatar de forma agónica el empate en un emocionante 2-2 en el tiempo regular, mandando todo a la tanda de penaltis.

Jack Maher había fallado en primera instancia, sin embargo el árbitro Selvin Brown mandó a repetir la ejecución porque el arquero americanista se adelantó.

Con un segundo intento, Maher concretó , luego Jonathan Dos Santos estrelló en el travesaño y Daniel Lovitz acertó el último para darle el pase a los de la MLS los penales 6-5.

Nashville previamente en los dieciseisavos después de igualar 1-1 definió todo desde los once pasos ganando la serie 5-4, previamente en fase de grupos habían caído 4-3 con Toluca y habían ganado 2-1 a Colorado, quieren consolidarse como una de las revelaciones del certamen.

